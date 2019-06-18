Глава Екатеринбурга прокомментировал возможность своей отставки

Глава Екатеринбурга рассказал о своей возможной досрочной отставке в интервью журналистам «Эхо Москвы в Екатеринбурге» 18 июня. Слухи об уходе мэра появились после того, как между администрацией столицы региона и городской думой возник конфликт относительно принятия поправок в бюджет.

Слушайте, примет это решение дума, или я приму решение — это вопрос вторичный. Все работают на город. Больших предпосылок, что мы не договариваемся с думой, я не вижу. У нас работа идет своим чередом. Всем интересно пообсуждать: будет — не будет, примут — не примут. А нам работать надо,заявил Александр Высокинский.