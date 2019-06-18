Глава Росприроднадзора взяла ЧС в Иркутской области под личный контроль
Иркутская области находится на грани настоящей экологической катастрофы. Однако местный власти почему-то ничего не хотят с этим делать. Вмешаться и выехать на место пришлось главе Росприроднадзора Светлане Радионовой.
Так, она подчеркнула катастрофическое состояние региона на текущий момент. По оценке Радионовой, сейчас территории здесь больше напоминают послевоенную разруху. Кроме того, подчеркнула глава Росприроднадзора, содержание химический концентратов в несколько десятков раз превышает допустимые стандарты, пишет издание ircity.ru.
Прошлой осенью в Усолье-Сибирском в Иркутской области был введен режим ЧС. На территориях завода стояли цистерны с ртутью и прочими химикатами, которые постепенно начали покрываться ржавчиной. Это могло спровоцировать катастрофу, по силу разрушения похожую на Чернобыльскую АЭС.
На территориях промплощадок заводов «Усольехимпром» и «Усолье-Сибирский силикон» хотели возобновить производство поликремния. Для реализации проекта были найдены даже крупные инвесторы, которые вложили немалые деньги в него в период с 2009 по 2012 годы.
Однако после инвесторы разочаровались в данном проекте и отказались от дальнейшего финансирования. Проект перешел в стадию заморозки. Теперь же на территории Иркутской области находятся порядка 20 цистерн с четыреххлористым кремнием, и тары с ртутью и нефтепродуктами.
Ко всему этому, летом 2018 года разгерметизировалась одна из цистерн. Фоновое значение загрязняющих веществ в воздухе на квадратный километр по хлор-иону превысило допустимое значение в 50-194 раз, по органическим веществам – в 1,5 раз, по нефтепродуктам – в 1,5 - 2 раз, по ртути – в 1,3 раза, по меди – в 2 - 3 раза, и по цинку – в 1,5 - 2,6 раза
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова пообещала урегулировать ситуацию и избавить территорию от ядовитых химических отходов. В частности, ртуть первого и второго классов предполагается вывести на «Кубаньцветмет» в Краснодарский край, отходы третьего класса доставят на полигон в Братске, а пятого – в Ангарск. Кроме того, Радионова планирует посещать Усолье, чтобы лично контролировать уборку ядовитых химических отходов.