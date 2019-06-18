Глава Росприроднадзора взяла ЧС в Иркутской области под личный контроль

Так, она подчеркнула катастрофическое состояние региона на текущий момент. По оценке Радионовой, сейчас территории здесь больше напоминают послевоенную разруху. Кроме того, подчеркнула глава Росприроднадзора, содержание химический концентратов в несколько десятков раз превышает допустимые стандарты, пишет издание ircity.ru.

Прошлой осенью в Усолье-Сибирском в Иркутской области был введен режим ЧС. На территориях завода стояли цистерны с ртутью и прочими химикатами, которые постепенно начали покрываться ржавчиной. Это могло спровоцировать катастрофу, по силу разрушения похожую на Чернобыльскую АЭС.

На территориях промплощадок заводов «Усольехимпром» и «Усолье-Сибирский силикон» хотели возобновить производство поликремния. Для реализации проекта были найдены даже крупные инвесторы, которые вложили немалые деньги в него в период с 2009 по 2012 годы.

Однако после инвесторы разочаровались в данном проекте и отказались от дальнейшего финансирования. Проект перешел в стадию заморозки. Теперь же на территории Иркутской области находятся порядка 20 цистерн с четыреххлористым кремнием, и тары с ртутью и нефтепродуктами.

Ко всему этому, летом 2018 года разгерметизировалась одна из цистерн. Фоновое значение загрязняющих веществ в воздухе на квадратный километр по хлор-иону превысило допустимое значение в 50-194 раз, по органическим веществам – в 1,5 раз, по нефтепродуктам – в 1,5 - 2 раз, по ртути – в 1,3 раза, по меди – в 2 - 3 раза, и по цинку – в 1,5 - 2,6 раза