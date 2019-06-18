Главред «Тагил-ТВ» Дмитрий Ветошкин уволился после двух месяцев работы на телеканале

По словам директора телеканала Людмилы Варакиной, Дмитрий Ветошкин получил новую должность в Новоуральске. Именно там экс-главред живёт, и оттуда каждый день ездил в редакцию в Нижний Тагил.

Дмитрий Леонидович увольняется сам, ему очень тяжело ездить из Новоуральска каждый день в Нижний Тагил. Здесь он работает допоздна. Каково ему возвращаться каждый вечер в 11 часов? Ему тяжело физически. Плюс ко всему, насколько я знаю, у него сын в первый класс ходит, поэтому он решил больше внимания уделять семье. Я не знаю, куда он уходит, но он мне сказал, что нашёл работу прямо в Новоуральске, чтобы далеко не ездить,сообщила Варакина.

Руководитель «Тагил-ТВ» отметила профессионализм и талант своего уже бывшего подчинённого.

Мне кажется, ни один руководитель не может с подчинёнными жить без каких-либо вопросов, у всех всегда что-то да возникает. Что касается Дмитрия Леонидовича, то он, безусловно, профессионал своего дела, талантливый журналист с многолетним опытом, а также невероятно талантливый фотограф. Первое время ему было тяжело на телевидении, ведь у нас своя специфика. Но он быстро адаптировался: помогал и по проектам, и по новостям. Я желаю ему только хорошего, надеюсь, что у него впереди много интересных проектов.

По данным источников, должность главного редактора пока будет занимать сама Варакина.

Я думаю, что этот вопрос мы будем решать совместно с учредителями: по поводу главреда и всего остального. Но, безусловно, я готова заниматься этим делом.

Также Людмила Варакина заверила, что на муниципальном канале ожидаются большие перемены: начиная от визуального оформления, замены некоторого оборудования и заканчивая эфирным наполнением и новыми лицами.

Появятся новые и старые люди, голоса, известные всем тагильчанам, заявила директор телеканала.

Раскрывать имена будущих сотрудников телеканала Людмила Варакина не стала «чтобы не сглазить». По данным TagilCity.ru, на пост главреда телеканала рассматриваются тагильчане, бывшие сотрудники «Тагил-ТВ». По данным агентства, предложения получили специалист по связям со СМИ Центральной городской библиотеки Татьяна Козяр и журналист ИА «Новый город» Наталья Филимонова.