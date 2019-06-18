Губернатор Свердловской области прокомментировал смерть экс-главы СвЖД
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в соцсети прокомментировал суицид экс-главы СвЖД Алексея Миронова.
Губернатор считает, что Миронов не выдержал давления, которое обрушилось на него после предъявленных ему обвинений в рамках уголовного дела о коррупции. Глава региона отметил, что Миронова запомнят хорошим руководителем и опытным железнодорожником.
В нашей стране действует презумпция невиновности, и пока вина человека не доказана судом, он остается невиновным. Вина Миронова до сих пор доказана не была,подчеркнул глава региона.
Куйвашев написал, что силовики не должны «превращать в кампанейщину» борьбу с коррупцией.
Напомним, что в отношении Миронова были возбуждены уголовные дела по статьям «Вятка» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Накануне смерти он был отпущен под залог в пять миллионов рублей. Его нашли мертвым в Москве, по предварительным данным, он свел счеты с жизнью.