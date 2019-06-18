Денис рисует граффити уже 10 лет и планирует посвятить этому всю жизнь. По словам художника, Нижнетагильский музей изобразительных искусств выиграл грант на 500 тысяч рублей, и часть из них выделили на разрисовывание этих двух объектов на ГГМ.

Денис Благо Фото: TagilCity.ru

Сам Денис живёт в Екатеринбурге, где, как он считает, к стрит-арту относятся очень прогрессивно. Там много фестивалей, расписанных стенок, большая граффити сцена.

Люди начинают воспринимать это как искусство. На мои лекции в Тагиле приходило по 10-15 человек, а в Екатеринбурге 60-70. Причем это разноплановые люди, не только молодежь. Тётеньки, бабушки, слушали, а потом подходили и благодарили. Хотя на лекциях я очень грубо говорю, что граффити это тоже круто, иногда вандализм это тоже в какой-то мере хорошо,рассказал Денис.

Фото: TagilCity.ru

Также в Екатеринбурге проходят нелегальные фестивали. Много художников приезжают и делают работы без согласования с администрацией — там к этому проще относятся, говорит Денис. В Тагиле же, по его словам, стрит-арт развивается очень плохо и медленно.

Очень грустно, что в Нижнем Тагиле, городе мастеров, в 2019 году не осталось мастеров, которые могли бы актуально преподносить своё искусство. Я не имею ввиду скульптуры из метала которые сейчас делают. Это ведь уже было где-то. Когда в Англии появились мануфактуры, тогда это, наверное, и изжило себя,высказался художник.

Фото: TagilCity.ru

По мнению Дениса Благо, граффити и стрит-арт являются самым актуальным видом искусства, а технологии позволяют сохранять такие работы по 100-150 лет, и монетизация этого труда — более чем возможна. Пока он разрисовывал будку на ГГМ, его номер попросили трое человек, с предложением раскрасить им фасад или интерьер. Однако Денис отмечает, что хоть в Европе распространена практика оплаты художнику всех расходов на фестиваль и выплата гонорара, в России это пока не слишком популярно.

На мировой сцене стрит-арт художники даже продают свои холсты, за дорого. И это позволяет жить и работать.Также есть спонсорские поддержки от производителей краски и одежды,добавил художник.

Фото: TagilCity.ru