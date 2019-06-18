Инвалид-общественник попросил Путина обновить спортплощадку в Нижнем Тагиле

Общественник из Нижнего Тагила Александр Коченков несмотря на инвалидность проводит ежегодные турниры для детей своего района по футболу и баскетболу. Однако спортивная и детская площадки, на которых соревнуются несовершеннолетние, находятся в полуразрушенном состоянии. Тагильчанин решил подать заявку на грантовый конкурс и начал разрабатывать соответствующий проект, однако столкнулся с множеством проблем, поэтому проект пришлось отложить. Узнав о прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, Александр решил «попытать счастья».

Никогда ранее этого не делал, но решился задать вопрос, вернее, сразу обратился с просьбой, более того, не уверен, что кто-то увидит мое видео с обращением к президенту, написал тагильчанин на своей странице в социальной сети.

Видео Видео: личная страница ВКонтакте Александра Коченкова

По словам Коченкова, в микрорайоне проживают 1 600 человек.

Прошлым летом в нашей стране прошел чемпионат мира по футболу. Я решил не отставать и организовал спортивные турниры по футболу и баскетболу среди детей нашего поселка. Я планирую сделать эти турниры ежегодными и прошу Вас обновить нам детскую и спортивную площадки, которые были построены в 60-х годах и находятся уже в плачевном и травмоопасном состоянии. В прочем, как и вся инфраструктура нашего поселка, говорит тагильчанин в своем обращении.