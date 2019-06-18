«Компания «Россети Юг» приобрела 100 % акций электросетевой компании «ВМЭС»

Как сообщает издание «Новые известия», ключевым кредитором стала компания «Россети Юг». После закрытия сделки «ВМЭС» получила статус дочерней компании ПАО «Россети».

Стоит отметить, что компания «ВМЭС» - правоприемник муниципальной организации, которая ранее была признана банкротом. Из-за долгов потерять работу могли более 600 человек. Для того, чтобы сохранить рабочие места и производственные площадки, а также не допустить напряженности среди населения, компания «Россети ЮГ» предложила провести процедуру банкротства через акционирование.

Новая компания работает с 1 октября 2018 года. Она стала заниматься всеми обязательствами прошлой организации, а деньги, полученные от продажи акций, погасили большую часть долга перед основным кредитором.