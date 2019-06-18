«Компания «Россети Юг» приобрела 100 % акций электросетевой компании «ВМЭС»
ПАО «Россети» стали обладателями акций энергосетевой компании ПАО «ВМЭС». Сделка состоялась в ходе открытых торгов. Теперь «Россети» будут обслуживать население Волгограда.
Как сообщает издание «Новые известия», ключевым кредитором стала компания «Россети Юг». После закрытия сделки «ВМЭС» получила статус дочерней компании ПАО «Россети».
Стоит отметить, что компания «ВМЭС» - правоприемник муниципальной организации, которая ранее была признана банкротом. Из-за долгов потерять работу могли более 600 человек. Для того, чтобы сохранить рабочие места и производственные площадки, а также не допустить напряженности среди населения, компания «Россети ЮГ» предложила провести процедуру банкротства через акционирование.
Новая компания работает с 1 октября 2018 года. Она стала заниматься всеми обязательствами прошлой организации, а деньги, полученные от продажи акций, погасили большую часть долга перед основным кредитором.
Новый акционер планирует применять высокие стандарты обслуживания, которые существуют во всех дочерних предприятиях «Россетей». Это касается не только технической политики, но и работы с потребителями. Генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев отметил, что издержки «ВМЭС» снизят, а затраты на подключение новых точек подвергнутся оптимизации. «Россети Юг» помогут дочерней компании эффективно работать с энергосетевыми объектами, а также значительно повысить качество обслуживания.