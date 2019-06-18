Конфликт застройщиков: намерена ли компания из Группы Х5 рассчитаться по долгам?
Компания ООО «Эрмитаж Девелопмент» была признана банкротом, однако пытается вернуть долг с одного из девелоперов группы компаний X5 Retail Group - ЗАО «ИКС 5 Недвижимость».
ООО «Эрмитаж Девелопмент» прошлой осенью по суду была признана банкротом после иска от «Сбербанка». Тогда в собственности компании был торгово-развлекательный центр «ВиВа!», расположенный в московском районе Северное Бутово. Компания накопила долг перед банков в объеме 70 миллионов рублей.
Как сообщает издание «Новые известия», еще до объявления банкротом, «Эрмитаж Девелопмент» стали судиться со своими должниками. Так, через суд компания потребовала от ООО «Медиа-Маркт-Сатурн», (управляет торговой сетью бытовой техники MediaMarkt) вернуть долг в размере 1,2 миллиарда рублей.
Осенью 2017 года началось судебное разбирательство между «Эрмитаж Девелопмент» и ЗАО «ИКС 5 Недвижимость». Причиной конфликта стали накопившиеся за аренду долги. Договор компании заключали в долларах, однако после резкого скачка курса, Х5 перестали платить по договору.
На данный момент разбирательства закончились и суд принял сторону ООО «Эрмитаж Девелопмент». Уже выдан исполнительный лист о взыскании задолженности за период с октября по декабрь 2017 года. Согласно нему, «ИКС 5 Недвижимость» должен выплатить более одного миллиона долларов. Однако общая сумма задолженности составляет шесть миллионов долларов. Иск о взыскании этих средств ООО «Эрмитаж Девелопмент» планирует подать в скором времени. Сегодня «ИКС 5 Недвижимость» не платит даже по коммунальным счетам, которые приходят им за арендуемые площади.
В связи с этим ООО «Эрмитаж девелопмент» опубликовало официальные документ о «Намерении кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве». Иск в суд могут передать уже в ближайшем времени.
Эксперты полагаю, что банкротство «ИКС 5 «Недвижимость» будет не последним в деле группы компаний Х5. Вся эта ситуация по новому открывает глаза на выбранную ими бизнес модель: избавляться от долгов и получать доход в ущерб другим участникам рынка.