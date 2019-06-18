Мэр Екатеринбурга назвал предполагаемые площадки для строительства храма

Глава Екатеринбурга назвал четыре площадки, которые могут послужить местом для строительства храма святой Екатерины. Это площадка у ККТ «Космос», у Центрального стадиона, пустырь на перекрестке улиц Белинского — Фурманова и вместо Приборостроительного завода.

В настоящий момент готовятся эскизы будущего собора на обсуждаемых площадках, для того, чтобы жители уральской столицы смогли выбрать конкретный вид.

По мнению Александра Высокинского площадка на месте Приборостроительного завода является «консенсусной».

Там может получиться хорошая архитектурная доминанта. Но набережная — это место, которое видят все. Поэтому, если строить, то там надо делать коренную реконструкцию всего квартала, заявил мэр Екатеринбурга в эфире «Эха Москвы».