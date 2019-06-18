На Урале служба безопасности банка начала продавать досье на сотрудников
Сегодня, 14:09ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Служба безопасности ВУЗ-банка в Екатеринбурге предлагает бизнесменам услугу по составлению досье на будущих сотрудников, сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Это официальная услуга банка, ее стоимость 2,1 тысячи рублей. За эту сумму работодателю обещают провести проверку сотрудника и предоставить сведения об имеющихся у него кредитах, просрочках по ним, отзывы с предыдущих мест работы, сведения о конфликтах с предыдущими работодателями.
Проверка может понадобиться при найме на работу юриста, бухгалтера, материально-ответственных сотрудников. Также банк готов предложить услугу по самостоятельному подбору сотрудников.
Малым предприятиям гораздо проще получать услуги по принципу «единого окна» в своем банке,сказал корреспондентам Znak руководитель направления малого бизнеса ВУЗ-банка Александр Пинчук.
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