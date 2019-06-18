На Урале служба безопасности банка начала продавать досье на сотрудников

Это официальная услуга банка, ее стоимость 2,1 тысячи рублей. За эту сумму работодателю обещают провести проверку сотрудника и предоставить сведения об имеющихся у него кредитах, просрочках по ним, отзывы с предыдущих мест работы, сведения о конфликтах с предыдущими работодателями.