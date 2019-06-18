Петицию за пересмотр приговора истязателю детей Юдину подписали около 6 тысяч человек

Инициатором сбора подписей стала молодая мама Маргарита Мурзина, которая в день оглашения приговора вышла пикетировать офис «Планеты» на Вагонке. Девушка пояснила корреспонденту TagilCity.ru, что истязателя нельзя оставлять на свободе, так он может причинить вред детям.