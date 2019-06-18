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#домахорошо
Петицию за пересмотр приговора истязателю детей Юдину подписали около 6 тысяч человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Петицию за пересмотр приговора истязателю детей Юдину подписали около 6 тысяч человек

Сегодня, 13:09ОбществоФото: TagilCity.ru
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