Петицию за пересмотр приговора истязателю детей Юдину подписали около 6 тысяч человек
Сегодня, 13:09ОбществоФото: TagilCity.ru
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Петиция за пересмотр приговора совладельцу «ITM Холдинга», куда входит интернет-провайдер «Планета», Юрию Юдину собирает рекордное для Нижнего Тагила число подписавших.
Сюжеты: Нижний Тагил
Инициатором сбора подписей стала молодая мама Маргарита Мурзина, которая в день оглашения приговора вышла пикетировать офис «Планеты» на Вагонке. Девушка пояснила корреспонденту TagilCity.ru, что истязателя нельзя оставлять на свободе, так он может причинить вред детям.
Напомним, что Пригородный суд Нижнего Тагила назначил Юдину четыре года условно. Вопросом заинтересовалась омбудсмен в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, она обещала взять ситуацию на контроль. Позже стало известно, что прокуратура намерена обжаловать приговор и требовать более строгого наказания.
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