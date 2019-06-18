Проект «вМесто» в Нижнем Тагиле получил президентский грант более трех миллионов руб.
Сегодня, 09:30ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В 2020 году за счет более трех миллионов рублей президентского гранта в Нижнем Тагиле реализуют масштабный культурный проект «вМесто», сообщает ОТВ.
Сюжеты: Нижний Тагил
В рамках проекта в Центральной библиотеке будет организован литературный клуб, в библиотеке № 1 — театральная студия, еще в одной библиотеке появится коворкинг-центр для работающей молодежи, где будут проходить интеллектуальные игры и лекции по саморазвитию. Творческая площадка разместится в Доме Окуджавы.
Ученики театральной студии смогут представить на сцене три своих работы по итогам года. Молодые художники смогут разместить свои полотна в галерее «Угол». На выделенные средства в 2020 году удастся реализовать более ста различных мероприятий: творческие вечера, интеллектуальные игры и квесты, выставки, показы, мастер-классы. В завершении пройдет масштабный фестиваль искусств.
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