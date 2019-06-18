Проект «вМесто» в Нижнем Тагиле получил президентский грант более трех миллионов руб.

В рамках проекта в Центральной библиотеке будет организован литературный клуб, в библиотеке № 1 — театральная студия, еще в одной библиотеке появится коворкинг-центр для работающей молодежи, где будут проходить интеллектуальные игры и лекции по саморазвитию. Творческая площадка разместится в Доме Окуджавы.