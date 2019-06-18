Студент из Каменска-Уральского приговорен к 7 годам колонии за любовь со школьницей

Суд приговорил парня к семи годам колонии. Как сообщает издание, он встречался в девушкой полгода. Об их связи знали близкие и друзья. На тот момент ему было 17 лет, а девушке – 13 лет. В ходе следствия выяснилось, что у подсудимого были сексуальные отношения с еще одной несовершеннолетней.