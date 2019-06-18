Студент из Каменска-Уральского приговорен к 7 годам колонии за любовь со школьницей
Сегодня, 19:52ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловский областной суд оставил без изменения приговор в отношении жителя Каменска-Уральского. Молодой человек обвинялся в изнасиловании 13-летней девочки, пишет Е1.
Суд приговорил парня к семи годам колонии. Как сообщает издание, он встречался в девушкой полгода. Об их связи знали близкие и друзья. На тот момент ему было 17 лет, а девушке – 13 лет. В ходе следствия выяснилось, что у подсудимого были сексуальные отношения с еще одной несовершеннолетней.
18 июня облсуд рассмотрел апелляцию по делу и оставил решение суда Каменка-Уральского в силе.
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