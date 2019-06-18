Тагильские полицейские проверили более 30 пунктов приема металлолома
Сегодня, 15:00ОбществоФото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
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В ходе мероприятия «Металл» полицейские проверили свыше 30 пунктов приема металлолома, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
По итогам профилактического мероприятия из оборота изъято 10 тонн черных и цветных металлов, 24 человека привлечены к ответственности по статье «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения», выявлено семь уголовных преступлений, совершенных по статье «Кража».
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Работа полиции по пресечению деятельности нелегальных пунктов приема металлолома находится на контроле начальника МУ МВД России «Нижнетагильское» полковника Ибрагима Абдулкадырова.
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