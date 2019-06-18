Тагильские полицейские проверили более 30 пунктов приема металлолома

По итогам профилактического мероприятия из оборота изъято 10 тонн черных и цветных металлов, 24 человека привлечены к ответственности по статье «Нарушение правил обращения с ломом и отходами цветных и черных металлов и их отчуждения», выявлено семь уголовных преступлений, совершенных по статье «Кража».