В 56 свердловских школах появятся 3D-принтеры и интерактивные сенсорные доски
Администрация Горноуральского городского округа разместила закупку на приобретение компьютерной техники для свердловских школ в целях создания цифровой образовательной среды. Начальная цена контракта около 80 млн рублей.
Согласно техническому заданию, каждая школа получит по 11 ноутбуков, один из которых для учителя, лазерный принтер, интерактивный комплекс (сенсорная доска) и 3D-принтер. Закупку совместно проводят 56 образовательных учреждений Свердловской области, в их число входят и сельские школы.
Ноутбуки для школьников, по требованиям контракта, будут оснащены сенсорным экраном, 4 Гб оперативной памяти, стилусом, веб-камерой и другими функциями для учёбы. Корпус ноутбука должен быть безопасен в использовании: иметь защитное стекло и противоскользящие элементы, выдерживать падение высоты. Максимальная цена одного устройства – 80 тысяч рублей.
Интерактивные доски за 245 тысяч рублей будут с сенсорной поверхностью, выходом в интернет и функцией вывода изображений с мобильных устройств. Дополнительный вычислительный блок обеспечит создание на доске мультиформатных уроков, распознавание рукописного текста, работу с таблицами и графиками.
3D-принтеры с закрытым корпусом должны работать по технологии FDM и печатать со скоростью не менее 150 мм/сек. Стоимость устройства не должна превышать 155 тысяч рублей.
Всё оборудование должно быть поставлено в школы в течение 45 дней со дня заключения контракта. Электронный аукцион пройдёт 7 июля.