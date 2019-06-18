В 56 свердловских школах появятся 3D-принтеры и интерактивные сенсорные доски

Согласно техническому заданию, каждая школа получит по 11 ноутбуков, один из которых для учителя, лазерный принтер, интерактивный комплекс (сенсорная доска) и 3D-принтер. Закупку совместно проводят 56 образовательных учреждений Свердловской области, в их число входят и сельские школы.

Ноутбуки для школьников, по требованиям контракта, будут оснащены сенсорным экраном, 4 Гб оперативной памяти, стилусом, веб-камерой и другими функциями для учёбы. Корпус ноутбука должен быть безопасен в использовании: иметь защитное стекло и противоскользящие элементы, выдерживать падение высоты. Максимальная цена одного устройства – 80 тысяч рублей.

Интерактивные доски за 245 тысяч рублей будут с сенсорной поверхностью, выходом в интернет и функцией вывода изображений с мобильных устройств. Дополнительный вычислительный блок обеспечит создание на доске мультиформатных уроков, распознавание рукописного текста, работу с таблицами и графиками.

3D-принтеры с закрытым корпусом должны работать по технологии FDM и печатать со скоростью не менее 150 мм/сек. Стоимость устройства не должна превышать 155 тысяч рублей.