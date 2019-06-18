В Асбесте 73 сотрудникам пекарни выплатили долг по зарплате
Сегодня, 19:25ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Асбесте ООО «Куделька» задолжало сотрудникам более 1,7 млн рублей заработной платы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Предприятие, которое занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий, с июня 2018 года являлось должником по зарплате. Всего заработанные деньги не могли получить 73 работника. На протяжении года прокуратура неоднократно обращалась в суд, в адрес директора несколько раз вносились представления об устранении нарушений трудового законодательства. Также были направлены материалы в следственные органы.
На текущей неделе задолженность, которая составляла более 1,7 млн рублей, была полностью погашена.
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