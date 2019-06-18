В Асбесте 73 сотрудникам пекарни выплатили долг по зарплате

Предприятие, которое занимается производством хлеба и мучных кондитерских изделий, с июня 2018 года являлось должником по зарплате. Всего заработанные деньги не могли получить 73 работника. На протяжении года прокуратура неоднократно обращалась в суд, в адрес директора несколько раз вносились представления об устранении нарушений трудового законодательства. Также были направлены материалы в следственные органы.