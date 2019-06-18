В Екатеринбурге будут судить угонщика 11 люксовых автомобилей
Сегодня, 12:46ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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23-летний житель Екатеринбурга обвиняется в угоне 11 люксовых автомобилей, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
По версии следствия, молодой человек, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору угнал несколько иномарок на общую сумму 21 миллион рублей. Среди них были Toyota Land Cruiser, Lexus, Infiniti и другие авто премиум-класса.
Сообщники разбивали стекло, с помощью специального оборудования заводили двигатель и уезжали на угнанном авто. Машины подельники прятали на Московском тракте, а затем сбывали их с целью получения прибыли, которую потом делили между собой. Три автомобиля удалось найти и вернуть владельцам.
Екатеринбуржцу грозит до пяти лет колонии.
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