В Екатеринбурге будут судить угонщика 11 люксовых автомобилей

По версии следствия, молодой человек, действуя в составе группы лиц, по предварительному сговору угнал несколько иномарок на общую сумму 21 миллион рублей. Среди них были Toyota Land Cruiser, Lexus, Infiniti и другие авто премиум-класса.

Сообщники разбивали стекло, с помощью специального оборудования заводили двигатель и уезжали на угнанном авто. Машины подельники прятали на Московском тракте, а затем сбывали их с целью получения прибыли, которую потом делили между собой. Три автомобиля удалось найти и вернуть владельцам.