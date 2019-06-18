В Екатеринбурге мужчина осужден за мошенничество с арендой жилья

С 2014 по 2015 годы Чолахян, действуя в преступном сговоре с товарищем, открыл агентство недвижимости ООО АН «Палата недвижимости». Злоумышленник арендовал офис, также был создан сайт агентства, на котором размещалась информация о сдаче в аренду квартир. Преступник действовал на территории Сыктывкара, Екатеринбурга, Красноуфимска.

Клиентам он предлагал внести предоплату за аренду квартиры в размере от 3 до 10 тысяч рублей. Затем с клиентами подписывался договор, однако вместо договора аренды люди получали договор на оказание информационных услуг по подбору жилья. Приезжав на место, люди понимали, что их обманули, на самом деле квартиры по указанным адресам не сдавались в аренду или вообще не существовали.

Совместно с мужчинами в офисе работала девушка, которая была осведомлена о преступных действиях владельцев агентства, она отвечала на телефонные звонки, вводила клиентов в заблуждение, а потом переставала снимать трубку.