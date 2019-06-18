В Екатеринбурге появился бронзовый памятник «Уралочке» и её тренеру Карполю
Напротив Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге открылась скульптура, посвящённая известному волейбольному клубу и его бессменному тренеру. Памятник выполнен из бронзы и имеет высоту в шесть метров, сообщает «ЕТВ».
На открытии памятника, которое произошло 18 июня, присутствовали жители и власти Екатеринбурга, приглашённые гости, среди которых были вдова первого российского президента Наина Ельцина, сенатор Эдуард Россель, вице-губернатор Алексей Орлов.
Сегодня мы отдаем дань уважения тренеру Карполю, первая гражданская специальность которого была мастер бурения. Он всю жизнь бурил так, чтобы это можно было показывать всему миру… ДИВС был построен в честь «Уралочки» и без памятника его нельзя было бы считать завершенным,отметил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.
Скульптура изображает один из эпизодов игры, в основании находятся точные копии медалей сборной Николая Карполя.
Уникальность композиции в том, что три волейболистки держатся на трех точках. Изобразить человека в полете всегда сложно, особенно в скульптуре,рассказал скульптор Алексей Чебаненко.
Под руководством Николая Карполя спортсменки 11 раз становились чемпионками Советского Союза и 14 раз — чемпионками России.