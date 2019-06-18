В Екатеринбурге появился бронзовый памятник «Уралочке» и её тренеру Карполю

Сегодня мы отдаем дань уважения тренеру Карполю, первая гражданская специальность которого была мастер бурения. Он всю жизнь бурил так, чтобы это можно было показывать всему миру… ДИВС был построен в честь «Уралочки» и без памятника его нельзя было бы считать завершенным,отметил глава Екатеринбурга Александр Высокинский.