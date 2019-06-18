В Екатеринбурге задержали находившегося в международном розыске преступника
Оперативники уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали в Екатеринбурге жителя Казахстана, который находился в международном и федеральном розыске на протяжении 9 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Операция происходила по запросу МВД Казахстана, задержанным оказался уроженец Республики 31-летний Михаил. Его подозревают в причастности к преступлению, которое произошло в ночь с 16 на 17 декабря 2009 года в Петропавловске. Михаил, согласно версии следствия, в ходе драки при помощи ножа убил местного жителя, а после скрылся с места преступления и пустился в бега. В январе 2010 года его объявили в розыск. На протяжении нескольких лет он находился на территории Российской Федерации, где проживал в разных населённых пунктах по поддельным документам. В частности, в Екатеринбурге, во время посещения фитнес-центра, он представлялся Сергеем.
Представители МВД задержали подозреваемого вблизи многоэтажного дома № 6 по улице Академика Семихатова в Ленинском районе Екатеринбурга. У сыщиков имелась оперативная информация, что Михаил мог быть вооружен. Меры предосторожности полицейские применили, как оказалось, не зря. При себе загулявшийся на свободе гражданин имел нож и травматическое оружие на базе ПМ, которое сейчас направлено на экспертизу,рассказал начальник пресс-службы свердловского главка полиции Валерий Горелых.
В отношении задержанного была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 40 суток. После он под конвоем будет доставлен в Петропавловск, где начнётся производство необходимых следственных действий.