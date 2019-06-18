В Екатеринбурге задержали находившегося в международном розыске преступника

Операция происходила по запросу МВД Казахстана, задержанным оказался уроженец Республики 31-летний Михаил. Его подозревают в причастности к преступлению, которое произошло в ночь с 16 на 17 декабря 2009 года в Петропавловске. Михаил, согласно версии следствия, в ходе драки при помощи ножа убил местного жителя, а после скрылся с места преступления и пустился в бега. В январе 2010 года его объявили в розыск. На протяжении нескольких лет он находился на территории Российской Федерации, где проживал в разных населённых пунктах по поддельным документам. В частности, в Екатеринбурге, во время посещения фитнес-центра, он представлялся Сергеем.