В Нижнем Тагиле не хватает 196 сотрудников школ и 39 работников детсадов

Сейчас в системе образования города трудятся 10,1 тысячи человек, из них 6,4 тысячи человек — педагогические работники и руководители. Из них 7% — мужчины. В последнее время отмечается тенденция увеличения мужчин в системе образования. 1,1 тысячи работников школ и детсадов города — пенсионеры. Средний возраст педагога в Нижнем Тагиле — 43 года.

На текущий момент школы города нуждаются еще в 196 сотрудниках, детским садам не хватает 39 человек, еще девять человек нужны в учреждения дополнительного образования. В прошлом году в школы и детсады города пришли 125 молодых специалистов.