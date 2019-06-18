В Нижнем Тагиле отремонтируют пять отделений «Почты России»

По проекту «Доступная среда» в Нижнем Тагиле отремонтируют отделение на улице Окунева, 9. Следом ремонт ждет почтовые отделениях на улицах Щорса, 24 и Шмидта, 22. На время ремонта обслуживание будет проводиться через служебный вход.