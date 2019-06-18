В Нижнем Тагиле отремонтируют пять отделений «Почты России»
Сегодня, 11:00ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В 2019 году пройдут ремонты в почтовых отделениях Нижнего Тагила, Невьянска, Екатеринбурга, Тавды, Алапаевска и сельских территорий, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
По проекту «Доступная среда» в Нижнем Тагиле отремонтируют отделение на улице Окунева, 9. Следом ремонт ждет почтовые отделениях на улицах Щорса, 24 и Шмидта, 22. На время ремонта обслуживание будет проводиться через служебный вход.
С 10 июля ремонт начнется в отделениях «Почты России» по адресам улицы Верхняя Черепанова, 25а и Улица Зари, 64. Обслуживание будет проводиться по этим же адресам в свободных помещениях.
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