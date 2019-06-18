В Первоуральске разгромили кладбище домашних животных
Сегодня, 08:46ОбществоФото: «Инцидент Первоуральск»
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Свердловчане рассказали в группе «Инцидент/Первоуральск» в соцсети, что кто-то разгромил кладбище, где они хоронили домашних животных.
Горожане пишут, что выкопаны оградки и «памятники». Искусственные цветы и все, что оставляли жители на могилах своих питомцев, выкинуто в кучу с мусором.
В группе горожане пишут, что кладбище убрали по инициативе местных властей.
Как оказалось это городские власти, так как считают, что это разнесение заразы, и что люди не имеют право их закапывать, а должны кремировать, сообщают жители.
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