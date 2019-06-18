В Свердловской области директор водоканала обвиняется в присвоении 5 миллионов рублей
Сегодня, 19:01ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Экс-главе горводоканала в Алапаевске предъявлено обвинение в присвоении 5 миллионов рублей предприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В период с июня 2013 года по ноябрь 2017 года обвиняемый использовал свои должностные полномочия в корыстных целях. Он самостоятельно назначил себе стимулирующие выплаты на общую сумму в 5 миллионов рублей. Такими действиями экс-директор МУПа причинил ущерб администрации муниципального образования «город Алапаевск» в особо крупном размере.
Экс-управляющий обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ. Уголовное дело передано в суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
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