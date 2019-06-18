В Свердловской области директор водоканала обвиняется в присвоении 5 миллионов рублей

В период с июня 2013 года по ноябрь 2017 года обвиняемый использовал свои должностные полномочия в корыстных целях. Он самостоятельно назначил себе стимулирующие выплаты на общую сумму в 5 миллионов рублей. Такими действиями экс-директор МУПа причинил ущерб администрации муниципального образования «город Алапаевск» в особо крупном размере.