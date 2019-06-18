В Свердловской области начальника ИК-47 обвинили в изготовлении порно

Адвокат из Екатеринбурга Алексей Кобяков занимается делом одного из заключенных в исправительной колонии Каменска-Уральского. Начальник ИК-47 направил в Уральскую коллегию адвокатов письмо, в котором сообщает, что Кобяков во время свидания с заключенным передал ему сигареты. Поскольку осужденный в момент свидания находился в штрафном изоляторе, где ему нельзя курить, сигареты являются запрещенным предметом. К письму был приложен DVD-диск, содержащий три видеозаписи. На одном из видео сотрудники колонии обыскивают абсолютно голого заключенного.

По словам адвоката, данную запись при проверке корреспонденции просмотрели трое сотрудников женского пола и сам Кобяков.

Все мы оскорблены увиденным. Осужденный также возмущен, что его изображение было распространено, заявил юрист.

Также Кобяков заявил о том, что обвинение в передаче запрещенных предметов порочат его деловую репутацию.

В своем письме в СКР юрист обвинил администрацию колонии в нарушении нескольких статей УК: «Нарушение неприкосновенности частной жизни» (статья 137), «Клевета» (статья 128), а также «Незаконное изготовление и оборот порнографических материалов» (статья 242) и «Злоупотребление должностными полномочиями» (статья 285).

В пресс-службе СКР по Свердловской области подтвердили тот факт, что адвокат написал заявление на начальника ИК.

Сейчас мы все изучим и посмотрим. Для адвоката важно зачастую искусственное нагнетание обстановки и использование недостоверной информации. Видимо, это влияет на гонорар, цитирует Е1 начальника пресс-службы ГУФСИН Александра Левченко.

В ГУФСИН заявили, что передача запрещенных предметов заключенным является обычной практикой в колониях.

Запись досмотра велась официально на видеорегистратор. Уголовно-исполнительное законодательство обязывает применять видеорегистраторы максимально широко. Во время обыска осужденный мог напасть на сотрудника, поэтому в это момент велась видеосъемка. После того, как у него были обнаружены запрещенные предметы, был составлен акт, рассказал Александр Левченко.