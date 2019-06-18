ЗАТО Свободный потратит 1,5 млн рублей на книгу о «городе, в котором хочется жить»

Сейчас размещен конкурс по поиску подрядчика, который за 1,5 миллиона рублей в течение недели должен пообщаться с жителями ЗАТО Свободный, ветеранами, провести сбор информации. В эту же сумму включена разработка концепции, верстка издания в 300 страниц в твердом переплете. На написание, верстку и корректуру исполнителю отводится одна неделя.