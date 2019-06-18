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#домахорошо
ЗАТО Свободный потратит 1,5 млн рублей на книгу о «городе, в котором хочется жить»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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ЗАТО Свободный потратит 1,5 млн рублей на книгу о «городе, в котором хочется жить»

Сегодня, 14:27ОбществоФото: Официальный сайт ЗАТО Свободный
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