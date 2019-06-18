ЗАТО Свободный потратит 1,5 млн рублей на книгу о «городе, в котором хочется жить»
Сегодня, 14:27ОбществоФото: Официальный сайт ЗАТО Свободный
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Книга под названием «Город, в котором хочется жить» будет выпущена тиражом тысяча экземпляров, каждое издание будет стоить 1,5 тысячи рублей, сообщает интернет-издание Znak.
Сейчас размещен конкурс по поиску подрядчика, который за 1,5 миллиона рублей в течение недели должен пообщаться с жителями ЗАТО Свободный, ветеранами, провести сбор информации. В эту же сумму включена разработка концепции, верстка издания в 300 страниц в твердом переплете. На написание, верстку и корректуру исполнителю отводится одна неделя.
ЗАТО Свободный является закрытой территорией, так как там располагается несколько военных объектов. По данным на 2018 год численность населения — 8,9 тысячи человек.
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