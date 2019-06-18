Житель Нижнего Тагила незаконно прописал 10 тысяч мигрантов

Установлено, что в период с 2015 по 2018 годы, действуя как физическое лицо, тагильчанин регистрировал в нежилом помещении по адресу улица Индустриальная мигрантов. В период с 2014 по 2019 годы мужчина в составе группы лиц, действуя по предварительному сговору, организовывал незаконное пребывание иностранных граждан на территории муниципалитета.