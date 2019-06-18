Житель Нижнего Тагила незаконно прописал 10 тысяч мигрантов
Сегодня, 11:29ОбществоФото: прокуратура Свердловской области
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В отношении жителя Нижнего Тагила возбуждено уголовное дело за незаконную регистрацию свыше 10 тысяч мигрантов, сообщает прокуратура Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установлено, что в период с 2015 по 2018 годы, действуя как физическое лицо, тагильчанин регистрировал в нежилом помещении по адресу улица Индустриальная мигрантов. В период с 2014 по 2019 годы мужчина в составе группы лиц, действуя по предварительному сговору, организовывал незаконное пребывание иностранных граждан на территории муниципалитета.
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Также в период с 2017 по 2018 годы мужчина, используя юридическое лицо, соучредителем которого являлся, заключал с иностранцами фиктивные трудовые договоры с целью получения прибыли. Фактически мигранты какие-либо работы в организации не осуществляли.
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