Администрация Екатеринбурга и протестующие пришли к соглашению по реконструкции парка

Местные жители подготовили документ со списком из 14 пунктов, в котором перечислили все изменения в плане реконструкции парка, необходимые по их мнению.

В основном, горожане выступали за отмену постройки площадки для йогов в 30 квадратных метров, летнего кинотеатра, сокращение количества детских площадок. Активистов также волновал вопрос о сохранности деревьев в парке и гранитного тротуара.

Депутат гордумы Константин Киселев заявил, что парку не нужен сад камней, а также 320 фонарей. По его мнению, такое количество фонарных столбов — это слишком много. Также он предложил заменить скамейки на более функциональные.

Итогом встречи стало соглашение сторон. Администрация пошла на уступки и согласилась рассмотреть на рабочей встрече документ, подготовленный общественниками. Всем горожанам, присутствующим на встрече, пообещали, что им разрешат заходить на территорию парка в период строительства для отслеживания процесса. Также горожан уверили, что под снос идут только 14 деревьев.