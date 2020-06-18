Администрация Екатеринбурга и протестующие пришли к соглашению по реконструкции парка
Вчера, 17 июня, прошла встреча администрации Екатеринбурга с общественниками, выступающими за внесение изменений в план реконструкции парка у Дворца XXII Партсъезда, сообщает редакция Е1.
Местные жители подготовили документ со списком из 14 пунктов, в котором перечислили все изменения в плане реконструкции парка, необходимые по их мнению.
В основном, горожане выступали за отмену постройки площадки для йогов в 30 квадратных метров, летнего кинотеатра, сокращение количества детских площадок. Активистов также волновал вопрос о сохранности деревьев в парке и гранитного тротуара.
Депутат гордумы Константин Киселев заявил, что парку не нужен сад камней, а также 320 фонарей. По его мнению, такое количество фонарных столбов — это слишком много. Также он предложил заменить скамейки на более функциональные.
Итогом встречи стало соглашение сторон. Администрация пошла на уступки и согласилась рассмотреть на рабочей встрече документ, подготовленный общественниками. Всем горожанам, присутствующим на встрече, пообещали, что им разрешат заходить на территорию парка в период строительства для отслеживания процесса. Также горожан уверили, что под снос идут только 14 деревьев.
Ранее жители города вышли на территорию парка. Они высказались против проекта реконструкции.