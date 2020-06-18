Два свердловчанина стали почтовыми миллионерами

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В Свердловской области с начала текущего года 20 жителей региона выиграли в почтовой лотерее на сумму более 100 тысяч рублей. Об этом сообщает редакция «Тагильский рабочий».
Еще одиннадцать свердловчан выиграли суммы более полумиллиона рублей. Двое жителей выиграли по миллиону.
Счастливчики покупали свои билеты в местных отделениях почтовой связи. Менее чем за полгода 2020 годы уральцы получили лотерейные выигрыши на общую суму около 17 миллионов рублей.
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