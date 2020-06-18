Два свердловчанина стали почтовыми миллионерами

Еще одиннадцать свердловчан выиграли суммы более полумиллиона рублей. Двое жителей выиграли по миллиону.

Счастливчики покупали свои билеты в местных отделениях почтовой связи. Менее чем за полгода 2020 годы уральцы получили лотерейные выигрыши на общую суму около 17 миллионов рублей.