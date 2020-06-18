Екатеринбуржецу грозит до шести лет тюрьмы за продажу девяти арендованных самокатов

Инцидент произошёл в начале июня: местный житель арендовал три самоката, оставив под залог водительское удостоверение. Позже он взял в аренду еще шесть самокатов.

Когда подошел срок возврата имущества, мужчина перестал выходить на связь. После чего владелец обратился с заявлением в полицию. Общая стоимость средств передвижения составила более 250 тысяч рублей.

Подозреваемый, продавший самокаты, был задержан. Ему выдвинуто обвинение по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере).