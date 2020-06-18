Екатеринбуржецу грозит до шести лет тюрьмы за продажу девяти арендованных самокатов
Сегодня, 15:36ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя по статье мошенничество, который продал девять арендованных самокатов, сообщается в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Сюжеты: Екатеринбург
Инцидент произошёл в начале июня: местный житель арендовал три самоката, оставив под залог водительское удостоверение. Позже он взял в аренду еще шесть самокатов.
Когда подошел срок возврата имущества, мужчина перестал выходить на связь. После чего владелец обратился с заявлением в полицию. Общая стоимость средств передвижения составила более 250 тысяч рублей.
Подозреваемый, продавший самокаты, был задержан. Ему выдвинуто обвинение по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в крупном размере).
Имущество возвращено хозяину. А подозреваемый находится под подпиской о невыезде до судебного заседания. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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