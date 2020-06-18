Генпрокуратура России представила список самых коррумпированных регионов страны

По данным ведомства, уровень коррупции за 2019 год составил 21,1 преступлений на 100 тысяч населения. Разница с 2018 годом составила всего три десятых, что говорит об относительной стабильности показателя.

В топ-десять самых коррумпированных регионов по версии надзорного ведомства вошли такие регионы как Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Данные говорят, что коэффициент преступности там варьируется в пределах от 29,68 до 26,31 на 100 тысяч населения.

Самый низкий уровень коррупционной преступности наблюдается Ингушетии, Хакасии, Алтайском крае, Вологодской, Московской, Мурманской, Пензенской областях, Санкт-Петербурге, Севастополе и Ямало-Ненецком автономном округе. В этих областях коэффициент не достигает десяти баллов.

В докладе Краснов рассказал, что анализ ситуации показал, какие сферы деятельности остаются наиболее подверженными коррупционным проявлениям. Среди них освоение бюджетных средств, организация торгов, управление имуществом, контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, и жилищно-коммунальное хозяйство.