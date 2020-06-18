Как тагильчане отнеслись к предложению сократить новогодние праздники?

В Совете Федерации предложили урезать новогодние праздники до трех дней. Проект поправок в Трудовой кодекс разработал председатель комитета по экономической политике СовФеда, сенатор от Санкт-Петербурга Андрей Кутепов. Сделано это якобы с целью поддержать экономику, пострадавшую от «коронакризиса».

Новый год — это главный праздник года для многих, где волшебство и сказка приходят в гости даже к самому скептически настроенному жителю, заставляют улыбнуться и пуститься в хоровод вместе с детьми вокруг наряженной ели, вооружиться подарками и подготовить заветное желание, чтобы под бой курантов, по традиции, поджечь бумажку и выпить с шампанским.

Пандемия заставила тагильчан, да и жителей всей страны перейти на режим удаленки. Многим пришлось попрощаться с любимой работой, кто-то был вынужден закрыть предприятие или бизнес, а кому-то предстояла нелегкая работа над восстановлением психологического состояния после взрывного стресса. Недели, месяцы без отдыха, круговорот непредвиденных событий, нестабильность во всем мире, новые обязанности опустились на плечи горожан. 2020 год встретил нас довольно экстравагантным образом.

Нижний Тагил, как и многие промышленные города, работал в обычном режиме, сотрудники возложили на себя еще больше обязанностей из-за нестабильной экономической ситуации, усилили меры безопасности, но производства не встали. Воспитание детей в домашних условиях, помощь подрастающему поколению в онлайн-обучении, уход за родственниками, невозможность выйти без средств защиты из дома, постоянный страх и риск заразиться коронавирусной инфекций. Это лишь несколько моментов, которые негативным образом повлияли на психологическое состояние каждого горожанина.

Редакция провела опрос в соцсети на тему сокращения новогодних праздников. В голосовании приняло участие 627 человек. По результатам опроса 64% отметили, что отменять выходные не целесообразно. 15% респондентов согласны с тем, что трех дней достаточно для отдыха после года потрясений, 13% и так будут работать в праздники, а 8% хотели бы сократить зимние каникулы, но лишь на пару дней.

Фото: https://vk.com/tagilcity_group

Одна из подписчиц предложила перенести Новый Год на август, сообщив, что, наоборот, хочет отдохнуть от 2020 года. А тагильчанка Полина высказалась следующим образом:

Ага, и школьникам каникулы отменим, они ж в сентябре в лагерях отдохнут!

Фото: https://vk.com/tagilcity_group

А кто-то предложил сократить зарплату депутатам и возмутился нынешней ситуацией:

Крепостные тоже не имели права на выезд, скоро, глядишь, нас и объявят крепостными. Воо заживём-то!

Так, большинство тагильчан на возможные перемены отреагировали негативно.

Если они там, в СовФеде, уже отдохнули и готовы снова выйти на работу штаны протирать за наши с вами деньги, то пусть работают! А весь рабочий народ заслужил выходные!— пишет Олег Андреев.

Отмена новогодних выходных отдалит горожан от сопричастности к культурным традициям, а подрастающее поколение уже не будет с таким трепетом готовиться к зимней сказке, считают тагильчане.

Существует традиция праздника, людская. И даже при всем желании, я, как руководитель драматического театра, могу сказать — за три дня мы всех желающих не примем попасть на новогодние елки. А без новогодней елки, хоровода вокруг елочки с Дедушкой Морозом, мне кажется, праздник будет не праздник. Мне кажется, это будет очень тяжело сделать, очень трудно психологически сократить. Я согласен, что не обязательно 10 дней отдыхать или 11, но вот эта неделя, вот ее бы оставить, — говорит Игорь Булыгин, депутат, худрук драмтеатра.

Однако некоторые находят и позитивные моменты в возможном сокращении праздников. Увеличение числа рабочих дней — хоть небольшая помощь экономике, а работа, если она любимая, никогда не может быть в тягость, считает Сергей Федореев, директор тагильского центра «Мой бизнес».

Я всегда считал, что мы слишком много отдыхаем. Думаю, что это позитивно отразится на экономике и предпринимателях. Единственное кто пострадает, это, вероятно, магазины «Красное и Белое». Я привык к тому, что разнообразие на работе — это лучший отдых. Я вообще считаю, что русскому человеку не свойственно излишне отдыхать и тратить время впустую. Посмотрите на наших дедов — они закончили войну и тут же переключились на строительство новой страны. Никаких новых годов им не понадобилось, после победы они включились в работу по-полной. Я думаю, что все от лукавого. Я поддерживаю отмену. Считаю, что у каждого есть право на отпуск, за счет отпуска восстанавливаться,— рассказал TagilCity.ru Сергей Федореев.

С психологической точки зрения будет оказано давление на тех жителей, которые привыкли к стандартной модели поведения и ждут семейного отдыха, отмечают психологи.

На разных людей повлияет по-разному. Кто-то любит свою работу и будет рад, а кто-то меньше отдохнёт от работы изматывающей физически или психически. Для семейных людей длинные праздники обычно плюс. Есть возможность уехать всем вместе куда-нибудь или приехать к кому-нибудь,— высказал мнение психолог Игорь Неповинных.

Фото: 1mediainvest.ru

Председатель тагильского отделения КПРФ, Михаил Бояркин посмотрел на эту проблему под другим углом, добавив, что промышленный город в силу неблагоприятной экологической обстановки нуждается в большем отдыхе:

В новогодние праздники многие ездили отдыхать на курорты или в гости к друзьям, родственникам (так сказать мини-отпуск). Нижний Тагил — город трудовой славы (два больших градообразующих завода), тяжёлая физическая работа, и экология помогает, вносит свою лепту в здоровье горожан. Эти каникулы необходимы для уральцев, а вот для городов интеллигенции можно и сократить дни отдыха до трех.