Конфликт Кушнарева с руководством ЕВРАЗа подтверждает URA.ru

По версии издания, слухи о скорой отставке Алексея Кушнарева с поста управляющего директора ЕВРАЗ НТМК преувеличены. При этом, опровергая отставку Кушнарева, издание подтверждает его конфликт с председателем совета директоров ЕВРАЗ Александром Абрамовым и президентом холдинга Александром Фроловым. Причина этого конфликта — желание руководителей холдинга «сократить отчисления компании в бюджет Нижнего Тагила» и противоборство этому со стороны Кушнарева, сообщает Ура.ру.

Топ-менеджмент настаивал на сокращении трат по этой статье, и Кушнарев в сердцах бросил, что в таком случае готов положить заявление на стол,приводит Ура.ру слова инсайдеров.

Впрочем, подобные инсайды наблюдатели называют маловероятными. В целом их маркеруют как защиту имиджа Алексея Кушнарева. Логично предположить два варианта такой реакции. Первый — подготовка pr-консультантами Алексея Кушнарева информационного поля к его возможной отставке. То есть, инициатива исходила от него. Второй — это консолидированная позиция с топ-менеджментом холдинга. То есть, это управляемый конфликт.

В любом случае, куда важнее понять причину такой реакции. В первом случае — Кушнарев красиво защищается. Во втором, после отставки с ЕВРАЗ НТМК, его карьера получит развитие либо в другом регионе, либо в Нижнем Тагиле, но в новом политическом статусе.

Напомним, несколько независимых друг от друга источников в управлении ЕВРАЗ НТМК сообщили TagilCity.ru о грядущей отставке управляющего директора предприятия Алексея Кушнарева. Информацию опроверг председатель профсоюза НТМК Владимир Радаев, пояснив, что после отпуска у Кушнарева назначены визиты на праздничные мероприятия, посвященные Дню металлурга и юбилею завода.