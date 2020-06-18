Куйвашев: «В инфекционных госпиталях занято 81,4% коек для COVID-19»

Он отметил, что в данном случае, он прежде всего, ориентируется на официальную статистику.

На этой неделе в инфекционных госпиталях занято 81,4% коек для COVID-19 и пневмоний. Так на стационарном лечении находятся 2 615 пациентов с коронавирусом, 1 768 — с внебольничными пневмониями, 573 — с признаками ОРВИ и с подозрениями на пневмонию, написал губернатор.

Он также рассказал, что в регионе организовано 38 инфекционных госпиталей на базе 38 медицинских организаций. Кроме того, развернут временный госпиталь и в выставочном центре. В общей сложности в Свердловской области организовано 6088 коек.

Губернатор добавил, что на данный момент речи о снятии ограничений не идет.