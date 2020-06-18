На полигоне под Екатеринбургом провели репетицию пушечных залпов к параду Победы
Сегодня, 14:06ОбществоФото: пресс-служба ЦВО
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
На полигоне под Екатеринбургом артиллерия ЦВО отрепетировала праздничные залпы в честь парада ко Дню Победы, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
На репетиции праздничного салюта противотанковые пушки ЗИС-З выполнили несколько десятков пушечных залпов с промежутками в полминуты.
Праздничный салют в честь 75-летнего юбилея Победы будет запущен с трех площадок к окончанию парада вечером. Выбрано именно три площадки для того, чтобы горожанам не пришлось покидать свои дома для просмотра салюта. Площадками для пушечных залпов станут: район у стадиона «Динамо», центральном парке культуры имени Владимира Маяковского и Академический район.
Запланировано сделать тридцать залпов. Помимо этого, в небо будут выпущены несколько фейерверков.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей