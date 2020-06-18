На полигоне под Екатеринбургом провели репетицию пушечных залпов к параду Победы

Праздничный салют в честь 75-летнего юбилея Победы будет запущен с трех площадок к окончанию парада вечером. Выбрано именно три площадки для того, чтобы горожанам не пришлось покидать свои дома для просмотра салюта. Площадками для пушечных залпов станут: район у стадиона «Динамо», центральном парке культуры имени Владимира Маяковского и Академический район.