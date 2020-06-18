«Не уводят нас в неразумное будущее». Татьяна Мерзлякова о поправках в Конституцию РФ

17 июня Нижний Тагил посетила уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова в качестве члена рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ. В беседе с TagilCity.ru омбудсмен рассказала об организации голосования и о проблемах референдума, с которыми пришлось столкнуться.

Как проходит подготовка к голосованию в Свердловской области?

Сейчас идет регистрация желающих проголосовать по месту жительства, а не по месту прописки. И первое, что я бы хотела сказать, на главное место поставлена тема доступности. Чтобы люди, которые не хотят идти голосовать, потому что опасаются инфекции, все равно имели возможность отдать свой голос. Доступность сейчас очень важна. Второе, это, конечно, безопасность. Это одноразовая авторучка для голосования, это маски, дезинфекция рук. И члены избирательной комиссии в халатах, их тоже нужно как-то обезопасить. Здесь надо думать не только о тех, кто приходит, но и тех, кто работает. Третье, что очень важно, нас заверила Анна Попова, главный санитарный врач России, что за пять минут на участке никто не заразится, если человек в средствах защиты. Именно поэтому важно сказать, что голосование будет мобильным, и что людям не придется стоять в очередях. Поэтому голосование начинается 25 июня, и в любой момент люди могут прийти до 1 июля включительно. Я сегодня общалась с главой города. Владислав Юрьевич заверил, что все эти дни они будут смотреть насколько будет обеспечена безопасность на участках. Также очень важно понятие легитимности голосования, то есть, чтобы на участке обязательно были наблюдатели. И те, кто не верит, они могут стать наблюдателями. Для этого записывайтесь в общественной палате.

Какого вида будут участки — в помещении или на открытом воздухе?

Участки будут самых разных видов. Если участок закрытый, то кабинка будет развернута в другую сторону, чтобы человек имел возможность проголосовать в закрытом режиме, и ему не придется открывать никакие дверцы. Если набирается большое количество людей, то избирательная комиссия развернет мобильные палатки. Но все они будут прикреплены к конкретным участкам. Председатель избиркома несет полнейшую ответственность и за доступность, и за достоверность, и за безопасность.

Фото: 1MediaInvest

Кто будет вести наблюдение за эпидбезопасностью?

Активное участие в голосовании примут специалисты Роспотребнадзора в качестве наблюдателей. И эта просьба организаторов. Вы видели, президент проводил совещание, и в нем на равных были и Элла Панфилова, и Анна Попова.

Что будет предпринято в случае выявления нарушений?

Как это всегда бывает, вплоть до отмены результатов голосования на данном участке. Но, мы будем очень надеяться, что до этого не дойдет. Если, например, нарушение такого характера, что человек пришел на участок, а ему не дали маску, ему не дали одноразовую ручку, то есть, нарушена безопасность, и он пишет жалобу, то мы обязаны сильно изменить ситуацию на данном участке. А если нарушения иного характера, когда-либо не допущена масса людей к выборам, либо, наоборот, какие-то люди с других участков массово пришли, а они не зарегистрированы, и наблюдатель это заметил, то вплоть до отмены голосования на данном участке.

Будет ли в Свердловской области проходить дистанционное голосование?

У нас не будет в области электронного голосования. Мы к нему не готовы именно по причине, что наши наблюдатели не уверены, что можно в этом случае проследить за достоверностью голосования. Но вызвать членов комиссии на дом можно, как это было всегда. Хочу подчеркнуть, что участие наблюдателей будет обязательным во всех формах голосования.

В каком режиме пройдет голосование для пенсионеров?

Точно также как всегда — вызовом членов комиссии на дом. Во-вторых, мы ждем — может к тому времени в какой-то степени послабление будет для голосования. Но пока оно не объявлено, и до 22 июня мы живем в прежнем режиме по указу губернатора.

В Нижнем Тагиле помимо референдума по поправкам в Конституцию пройдет голосование за звание «Города трудовой доблести».

Да, надо сказать, что для Нижнего Тагила — это очень важная миссия. Но я пока не поняла для себя, а что делать мне, жителю Екатеринбурга, который тоже хотел бы назвать Нижний Тагил городом трудовой доблести? Пока неизвестно — будет ли проходить голосование в других городах. Наверно, все-таки сделают на всех участках, чтоб мы имели возможность все голосовать. Я уверена, что жители области активно поддержат наши города. И мне, жительнице Екатеринбурга, очень важно, чтобы именно Тагил получил звание «Города трудовой доблести».

Фото: 1MediaInvest

Как вы считаете, сможет ли Свердловская область обеспечить нужный процент явки?

Вы знаете, я не специалист по этому вопросу и никогда этим не занималась. Но я человек, который видел, как все происходило. Я каждую поправку через себя пропустила. И я думаю, что, если 60% проголосуют, то они должны понимать, что это поправки, которые приняты для них и ими. У нас поправки такие, которые касаются простого человека, о которых люди говорили очень много. Я очень люблю нашу действующую Конституцию, всегда о ней говорю. Но в ее новом варианте лучше проработана социальная база. Посмотрите, «Культура — это великое наследие многонационального народа». Это уважение к человеку труда, это сохранение исторической памяти. Вот что здесь вредоносного для человека, который живет в Нижнем Тагиле? Я думаю, что город поддержит, поэтому в моем представлении в Нижнем Тагиле явка должна быть процентов 80.

Некоторые горожане считают, что им и без голосования проблем хватает.

Я хорошо понимаю, что у нас есть проблемы растущей безработицы и много каких-то сложных экономических моментов мы сейчас переживаем. И голосование сегодня будет очень рискованным не только из-за коронавируса, но и из-за того, что мы переживаем тяжелейший период в нашей истории. Но, все-таки, очень важно, что думают люди, как считают. Я надеюсь, что они поймут, что эти поправки сами по себе нисколько не приносят вреда. Они такие, какими их, мне кажется, хотели видеть. Приоритет государственной политики — это дети. Это впервые озвучено. Это, в конце-концов, ключевое понятие. И мы сегодня это увидели, когда начались выплаты по 10 тысяч рублей детям из семей разного достатка. И на мой взгляд, это как раз уже проверка на прочность нашей Конституции и наших поправок, потому что это уже действует. Коронавирус заставил нас работать раньше.

Какая работа ведется для привлечения населения на голосование? Ведь многие люди очень плохо проинформированы о сути поправок.

Про себя могу сказать, что я много выступаю и езжу. Не успеваю во все территории, но в оправдание тому, что мало велось агитации, я могу сказать — нам не хватило времени. Когда было принято окончательное решение по поправкам президентом и государственной думой, и нужно было начинать разговаривать с людьми, которые должны поддержать эти поправки, случилась беда с эпидемией. И вся работа с информированием населения началась только с 1 июня. У нас мало времени на работу, но мы решили, что все-таки надо проводить, чтобы не висело на нас это бремя. Я надеюсь, что мы все-таки попробуем донести основную сущность поправок, которая, на мой взгляд, Тагилу очень нужна. Допустим, в медицину внесены четыре поправки. Вы знаете, что в Нижнем Тагиле медицинская реформа застряла на каком-то этапе и эти изменения нужны были пять лет назад.

Фото: 1MediaInvest

Были жалобы от работников бюджетной сферы, что их в обязательном порядке заставляют идти на голосование. Что в таком случае делать людям?

Идти голосовать, не обращая внимание на свое начальство. Только, как совесть позволяет. Хочет идти — идет, не хочет идти — не надо. Но я бы сказала еще раз, что в них — ничего страшного. А остальное пусть останется на совести тех, кто по старинке работает методом принуждения. Очень страшно мне за бюджетников, если мы будем их таким образом гнать. Но стоит отметить, что для работников культуры видеть поправки в культурной сфере, которых не было раньше, одно удовольствие. В медицине, повторюсь, четыре поправки. Для работников образования очень важные поправки в воспитательной сфере сделаны. Зачем их загонять? Они умные люди, им лучше все доступно объяснить, и они сами пойдут. Я не сомневаюсь, что загоняя их на голосование им нечего не рассказали о поправках. Расскажите им все подробно, и люди сами пойдут. Это мое убеждение.

Многие тагильчане не хотят идти на голосования, аргументируя это тем, что за них уже «все решили». Что вы можете сказать таким людям?