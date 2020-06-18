Первоуральский проект получил более полумиллиона из Фонда президентских грантов
Сегодня, 17:38ОбществоФото: группа движения "Город первых" во "Вконтакте"
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Экологическое общественное движение Первоуральска выиграло президентский грант в размере полумиллиона рублей. Об этом сообщается на странице движения во «Вконтакте».
Как рассказывается на странице движения, была проделана большая работа по составлению заявки. Активисты отмечают, что в конкурсе Фонда Президентских грантов они участвуют впервые.
На средства, полученные от фонда и при поддержке Группы ЧТПЗ планируется провести очистку берега реки Чусовой. Так, будет организован экосплав в ходе которого общественники планируют собрать порядка трех тонн мусора, которые потом будут отправлены в переработку.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей