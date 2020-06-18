Первоуральский проект получил более полумиллиона из Фонда президентских грантов

Как рассказывается на странице движения, была проделана большая работа по составлению заявки. Активисты отмечают, что в конкурсе Фонда Президентских грантов они участвуют впервые.

На средства, полученные от фонда и при поддержке Группы ЧТПЗ планируется провести очистку берега реки Чусовой. Так, будет организован экосплав в ходе которого общественники планируют собрать порядка трех тонн мусора, которые потом будут отправлены в переработку.