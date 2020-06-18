Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту нахождения ребенка на крыше банка
Сегодня, 17:01ОбществоФото: скриншот с видео Марины Кирилловой
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Полиция Нижнего Тагила начала проверку по факту прогулки маленького ребенка по крыше банка на Уральском проспекте, 46. Об этом TagilCity.ru сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
По размещенной в СМИ и социальных сетях информации о том, что малолетний ребенок гуляет по крыше прилегающего к дому отделения банка проводится проверка сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ОП № 20,рассказали в полиции.
Напомним, ранее жители дома на ГГМ рассказали TagilCity.ru о семье по соседству, которая «превращает их жизнь в ад». Тагильчане жалуются на драки, шум и многочисленных детей, за которыми никто из взрослых не смотрит. Одна из жительниц сняла из окна видео, где видно, как маленький ребенок гуляет по крыше прилегающего к дому банка. При этом в полиции сообщили, что семья не состоит на учете ПДН, и за последнее время на нее не поступало никаких жалоб.
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