Проклявший санврачей уральский священник прославился на весь мир

О захвате монастыря написали авторитетные западные СМИ. Так, новость вышла в ABC News, The Daily Telegraph, The Washington Post, сингапурский новостной портал News-Asia и другие.

СМИ написали о том, что монах собирает сторонников, отказывается покидать свой пост, а также захватил монастырь. Однако никаких оценок ситуации зарубежные издания не дают.