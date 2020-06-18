Проклявший санврачей уральский священник прославился на весь мир
Сегодня, 11:48ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Схиигумен Сергий, который ранее проклял всех, кто поддержал закрытие храмов из-за коронавируса, а позднее захватил власть в женском Среднеуральском монастыре, прославился практически на весь мир, сообщает Ура.ру.
О захвате монастыря написали авторитетные западные СМИ. Так, новость вышла в ABC News, The Daily Telegraph, The Washington Post, сингапурский новостной портал News-Asia и другие.
СМИ написали о том, что монах собирает сторонников, отказывается покидать свой пост, а также захватил монастырь. Однако никаких оценок ситуации зарубежные издания не дают.
Ранее схиигумен Сергий отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области. Территорию монастыря охраняли казаки. Схиигумен призывал к нарушению ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса и называл болезнь псевдопандемией.
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