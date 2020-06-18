Роспотребнадзор заявил об отсутствии безопасных мест для купания на Урале
Сегодня, 10:23ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Управление Роспотребнадзора по Свердловской области сделало заключение об отсутствии в регионе пригодных и безопасных для купания мест, сообщается на сайте ведомства по региону.
В регионе для купания используется 131 место на 83 водоемах. Санитарные врачи взяли пробы для их исследования.
Выяснилось, что санитарно-химическим требованиям не соответствуют 69 проб из 93 отобранных, микробиологическим требованиям не соответствуют 19 проб из 106, паразитологическим — 3 из 112.
На основании исследований, Роспотребнадзор сделал заключение о том, что на территории Свердловской области отсутствуют организованные зоны рекреации, соответствующие требованиям санитарного законодательства, и использование поверхностных водных объектов в целях купания является небезопасным.
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