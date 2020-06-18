Роспотребнадзор заявил об отсутствии безопасных мест для купания на Урале

В регионе для купания используется 131 место на 83 водоемах. Санитарные врачи взяли пробы для их исследования.

Выяснилось, что санитарно-химическим требованиям не соответствуют 69 проб из 93 отобранных, микробиологическим требованиям не соответствуют 19 проб из 106, паразитологическим — 3 из 112.