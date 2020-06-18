Самоизоляция, день семьдесят девятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Сегодня в Нижнем Тагиле количество заболевших за сутки увеличилось на 16 человек. Это больше, чем в предыдущие дни. Общее количество зараженных составляет уже 386 человек.

Несмотря на действующие ограничения из-за пандемии коронавируса, на Вагонке у Ледового дворца прошла ярмарка. Об этом сообщается в группе [ТТ] Я ♡ НИЖНИЙ ТАГИЛ во «Вконтакте».

Ярмарка у Ледового дворца Фото: «[ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ» во "Вконтакте"

Накануне в Нижнем Тагиле побывала уполномоченный по правам человек в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Она вошла в рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию РФ. Она рассказала, как будет организовано голосование, а также какие были проблемы.

«Не уводят нас в неразумное будущее». Татьяна Мерзлякова о поправках в Конституцию РФ

Напоминаем, тагильчанам предложили пройтись по «Малахитовой линии» города — популярному туристическому маршруту. Мероприятие состоится уже завтра.

Нижнетагильский музей изобразительных искусств сообщает на своей странице во «Вконтакте» о том, что 20 июня в 15.00 состоится онлайн-экскурсия. Тагильчанам предлагается узнать о картине Ивана Соколова «Ночь на Ивана Купала», которая хранится в Зале русского искусства музея.

В Свердловской области количество заболевших за сутки увеличилось на 231 человек. В общей сложности количество зараженных составляет 10 247 человек. Кроме того, зарегистрировано три новых летальных случая. В общей сложности от инфекции скончались 60 человек.