Снявшего видео про десантника–гея Киркорова пригласили в Екатеринбург на день ВДВ

Певец снялся в роликe для юмористической передачи в образe десантника-гея, чем вызвал возмущение ветеранов ВДВ. Поэтому председатель правления свердловского Союза ветеранов спецназа ГРУ, полковник Юрий Яночкин, позвал Киркорова в Екатеринбург на празднование 90-летия воздушно-десантных войск.

Певцу обещают полное погружение в мир десантного братства, что «обогатит» его и поможет «расширить кругозоp».

Вам будет предоставлена возможность выступить перед славными защитниками Отечества в их профессиональный праздник, увидеть и познакомиться с лучшими представителями ВДВ на Урале, погрузиться в атмосферу военного братства, пообщаться «без галстуков». Уверен, такое погружение в предмет обогатит вас и расширит ваш кругозоp, заявил Юрий Яночкин.

Председатель союза ветеранов считает, что Филипп Бедросович не смог раскрыть образ настоящего десантника из-за незнания темы, поэтому артист допустил «несколько прямых несоответствий с реальными представителями ВДВ». Яночкин уверен, что после встречи с уральскими десантинками, певец сможет воплотить их настоящий образ.