Тагильчанам предложили пройти по «Малахитовой линии» онлайн
Сегодня, 12:13ОбществоФото: «Центр развития туризма города Н. Тагил»
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В Нижнем Тагиле жителям города предлагают отправиться в виртуальное путешествие по «Малахитовой линии» являющейся главным пешеходным маршрутом. Об этом сообщается на странице Центра развития туризма во «Вконтакте».
Сюжеты: Нижний Тагил
Трансляция по экскурсии состоится в режиме онлайн 19 июня в 16.00.
Участникам предлагается пройти от памятника изобретателям первого паровоза Черепановым до Комсомольской площади и познакомиться с историей и современностью Нижнего Тагила.
Эфир пройдет в трех социальных сетях — «Вконтакте», YouTube и Instagram на официальных страницах Центра развития туризма.
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