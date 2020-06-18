В Екатеринбурге планируется впервые построить школу в рамках ГПЧ

Согласно инициативе, предполагается трехстороннее соглашение между банком, «Атомстройкомплексом» и правительством сроком на 10 лет. Инвестиционная фаза будет длиться три года. За это время должен быть построен объект на средства банка и застройщика. Далее, в течение семи лет длится эксплуатационная фаза, когда инвестированные партнерами средства возмещаются из областного бюджета.