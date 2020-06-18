В Екатеринбурге планируется впервые построить школу в рамках ГПЧ
Правительством Свердловской области будет рассмотрена концессионная инициатива компании «Атомстройкомплекс», предполагающая строительство школы в рамках государственно-частного партнерства, сообщает РБК.
Компания планирует возвести школу на улице Котельникова на 935 мест. Она станет для Екатеринбурга пилотным проектом.
Согласно инициативе, предполагается трехстороннее соглашение между банком, «Атомстройкомплексом» и правительством сроком на 10 лет. Инвестиционная фаза будет длиться три года. За это время должен быть построен объект на средства банка и застройщика. Далее, в течение семи лет длится эксплуатационная фаза, когда инвестированные партнерами средства возмещаются из областного бюджета.
Если проект будет запущен, то девелопер готов построить 18 школ в Свердловской области. Общее количество мест в них составит 20 625. Реализация проекта планируется до 2025 года.
Согласно госпрограмме, в общей сложности на территории региона планируется строительство 33 школ.