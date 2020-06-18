В Нижнем Тагиле количество заболевших коронавирусом составляет более 380 человек
Сегодня, 14:18ОбществоФото: pixabay.com
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В Нижнем Тагиле за последние сутки выявлено еще 16 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Общее число зараженных COVID-19 тагильчан на сегодняшний день составляет 386 человек.
По Свердловской области общее число зараженных составило более 10 тысяч человек. За сутки в регионе подтвержден 231 новый случай.
Напомним, что в области продолжает действовать режим самоизоляции, который был продлен до 22 июня губернатором Евгением Куйвашевым.
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