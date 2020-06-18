В Нижнем Тагиле мошенники похитили больше миллиона рублей у двух жителей Вагонки

У первой пострадавшей мошенники обманным путем украли около миллиона рублей. 50-летняя жительница Вагонки в течение двух недель исправно переводила злоумышленникам деньги, чтобы якобы получить компенсацию в полмиллиона за покупку лекарств у мошенников.

Во втором случае 61-летнему мужчине позвонил преступник, представившийся сотрудником банка. Мошенник обманул пенсионера, заявив что на того оформлена кредитная карта. Мужчина назвал все данные своих действующих карт и код из СМС подтверждения. После чего лишился почти трехсот тысяч рублей.