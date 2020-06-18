В Нижнем Тагиле мошенники похитили больше миллиона рублей у двух жителей Вагонки
Сегодня, 11:34ОбществоФото: pixabay.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В отдел полиции № 17 Дзержинского района поступило два заявления от местных жителей о краже денежных средств с банковских карт. Об инцидентах сообщили в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
У первой пострадавшей мошенники обманным путем украли около миллиона рублей. 50-летняя жительница Вагонки в течение двух недель исправно переводила злоумышленникам деньги, чтобы якобы получить компенсацию в полмиллиона за покупку лекарств у мошенников.
Во втором случае 61-летнему мужчине позвонил преступник, представившийся сотрудником банка. Мошенник обманул пенсионера, заявив что на того оформлена кредитная карта. Мужчина назвал все данные своих действующих карт и код из СМС подтверждения. После чего лишился почти трехсот тысяч рублей.
Ранее стало известно, что пенсионерка из Екатеринбурга перевела мошенникам больше 1,5 миллионов рублей. Ей пообещали выплатить компенсацию за покупку «некачественных» лекарств через интернет.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей