В Нижнем Тагиле на четырех перекрестках Вагонки изменится работа светофоров
Сегодня, 11:11ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила информирует тагильчан об изменении режима работы светофоров на четырех перекрестках Дзержинского района.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятия по реализации разделения пешеходного и автомобильного потоков начнутся с 19 июня.
В список попали светофоры на перекрестках: ул. ул. Свердлова-Орджоникидзе, ул. ул. Ильича-Орджоникидзе, ул. ул. Алтайская-Бобкова, ул. ул. Окунева-Энтузиастов.
Напоминаем, ранее изменения в схеме движения внесли еще на 9 перекрестках города.
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