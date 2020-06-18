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#300лет
В Нижнем Тагиле на четырех перекрестках Вагонки изменится работа светофоров
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024Конституция 2020
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В Нижнем Тагиле на четырех перекрестках Вагонки изменится работа светофоров

Сегодня, 11:11ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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