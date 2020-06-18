В Нижнем Тагиле презентовали экологически чистые автобусы

Современный автобус полностью соответствует требованиям доступной среды. Он имеет удобный салон, как для пассажиров, так и для водителя. Около пассажирских кресел имеются розетки для зарядки гаджетов.

Еще одним плюсом транспортного средства является то, что он передвигается на метане, который считается экологически чистым топливом.

Автобус прибыл своим ходом из столицы, где использовался для работы на маршруте. При этом он выглядит, будто только сошел с конвейера.