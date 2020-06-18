В Нижнем Тагиле презентовали экологически чистые автобусы
Сегодня, 12:27ОбществоФото: «Тагильский рабочий»
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В Нижнем Тагиле презентовали экологически чистый автобус СИМАЗ, производящийся в Ульяновске (Ульяновская область) на базе японского шасси, сообщает «Тагильский рабочий».
Сюжеты: Нижний Тагил
Современный автобус полностью соответствует требованиям доступной среды. Он имеет удобный салон, как для пассажиров, так и для водителя. Около пассажирских кресел имеются розетки для зарядки гаджетов.
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Еще одним плюсом транспортного средства является то, что он передвигается на метане, который считается экологически чистым топливом.
Автобус прибыл своим ходом из столицы, где использовался для работы на маршруте. При этом он выглядит, будто только сошел с конвейера.
Возможно, что компании-перевозчики Нижнего Тагила заинтересуются данной моделью общественного транспорта для обновления своего автопарка.
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