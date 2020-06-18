В Нижнем Тагиле рабочие готовы выйти на митинг для спасения завода

Причина недовольства работников предприятия кроется в потере заводом двух значимых заказов — строительства моста через пруд в Нижнем Тагиле и Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге. О том, что заказы «ушли» в другие регионы, работники НТЗМК узнали от руководства накануне. По словам тагильчан, обошедшие их комбинат строители из Тюмени «намеренно занизили цену своих услуг».

Мы нe понимаем, почему завод, который находится в 500 километрах от нашего Нижнетагильского моста, забирает заказ у нас, квалифицированных работников, которые трудятся всего в пяти километрах от места строительства. Привезти металлоконструкции на объект у наc займет всего пять минут, у тюменцев — несколько часов или даже дней, говорится в открытом письме работников.