В покоях схиигумена Сергия нашли портрет Иосифа Сталина и Григория Распутина
Сегодня, 10:46ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В келье схиигумена Сергия, «захватившего» Среднеуральский женский монастырь, нашли портрет Иосифа Сталина, сообщает Ura.ru.
Священник объяснил поклонение политическому деятелю тем, что Сталин уничтожил мужеложство и поднял государство. Также в покоях Романова висят портреты царя Николая II, крестьянина Григория Распутина и архимандрита Викентия.
Напомним, ранее схиигумен Сергий «захватил» женский монастырь, взяв его управление в свои руки. После чего выставил вокруг обители казачий патруль для охраны и заявил, что митрополиту Кириллу придется брать его только «штурмом».
Монастырь проверили сотрудники полиции и ФСБ, затем удалились. Отец Сергий продолжает вести службу, несмторя на запрет Митрополита.
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