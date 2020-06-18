В покоях схиигумена Сергия нашли портрет Иосифа Сталина и Григория Распутина

Священник объяснил поклонение политическому деятелю тем, что Сталин уничтожил мужеложство и поднял государство. Также в покоях Романова висят портреты царя Николая II, крестьянина Григория Распутина и архимандрита Викентия.

Напомним, ранее схиигумен Сергий «захватил» женский монастырь, взяв его управление в свои руки. После чего выставил вокруг обители казачий патруль для охраны и заявил, что митрополиту Кириллу придется брать его только «штурмом».